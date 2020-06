Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: 44-Jähriger nach mehreren Diebstahlsdelikten festgenommen

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (19.06.2030) konnte ein 44-Jähriger nach mehreren Diebstahlsdelikten in der Bonner Südstadt festgenommen werden.

Zur Tatzeit gegen 18:30 Uhr hatten Zeugen die Polizei verständigt, nachdem der 44-Jährige sich unbefugt Zutritt zu den Räumen einer Wohngemeinschaft in einem Mehrparteienhaus an der Prinz-Albert-Straße verschafft hatte. Nach bisherigen Feststellungen hatte er in dem Haus mehrere unverschlossene Türen geöffnet, die Räume durchsucht und unter anderem Schmuck entwendet. Ein Bewohner verfolgte den Mann bis zur Bismarckstraße, wo er von einem Streifenteam der Bonner City-Wache gestellt wurde. Im weiteren Verlauf ergaben sich außerdem Hinweise auf einen aktuell von dem 44-Jährigen im Endenicher Wiesenweg begangenen Fahrraddiebstahl sowie den Diebstahl eines roten Werkzegkoffers, der bislang jedoch noch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.

Der Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen Kriminalbeamte die weiteren Ermittlungen gegen den 44-Jährigen. Diese dauern derzeit noch an.

