Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig in der Silvesternacht (01.01.2020) fahrlässig den Brand eines Müllcontainers in Bornheim verursacht zu haben. Der Verdächtige war am Tattag gegen 00:13 Uhr von einer Überwachungskamera eines Geschäftskomplexes am Apostelpfad / Ecke Peter-Hausmann-Platz gefilmt worden. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Mann vermutlich einen Feuerwerkskörper in einen Müllcontainer warf. Nachdem dieser explodierte fing der Container Feuer, das in der Folge auf weitere Müllcontainer übergriff. Das Feuer beschädigte auch die Hauswand des Geschäftsgebäudes.

Da die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von dem Mann veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des abgebildeten Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

