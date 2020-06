Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Vandalismus an Grillplatz - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntagmittag (14.06.2020) um 13:10 Uhr entdeckte ein Berechtigter am Grillplatz der "Waldfreunde" am Wesselheideweg in Bonn-Duisdorf die Hinterlassenschaften von mehreren bislang unbekannten Personen.

Diese hinterließen dort ihren Müll, beschädigten ein Vogelhäuschen sowie eine Holzkiste und entzündeten auf einem dort installierten Tisch ein Feuer, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Feststellungen in der Nacht zum 14.06.2020.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Verursachern machen kann oder etwas am Tatort beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

