Polizei Mettmann

POL-ME: Abbiegeunfall mit zwei leicht Verletzten und hohem Sachschaden - Ratingen - 2001047

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (08. Januar 2020) kam es zu einem Verkehrsunfall in Ratingen-Lintorf, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Ratingen die Straße Rehhecke in Richtung Krummenweger Straße. Als sie an der Einmündung beabsichtigte nach links abzubiegen, stieß sie mit einem 81-jährigen Kia-Fahrer aus Essen zusammen, welcher die Krummenweger Straße in Richtung Kalkumer Straße befuhr. Nach aktuellem Stand polizeilicher Erkenntnisse hatte dieser zuvor den Blinker gesetzt, um in die Einmündung abzubiegen, fuhr dann aber geradeaus, sodass es zur Kollision kam.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

