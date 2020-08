Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Motorradfahrer von BMW-Lenker genötig; Affalterbach: PKW auf Discounter-Parkplatz beschädigt; Korntal-Münchingen: Unfall auf der L 1141

Ludwigsburg (ots)

Oberstenfeld: Motorradfahrer von BMW-Lenker genötigt

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein noch unbekannter BMW-Lenker am Sonntag gegen 11.30 Uhr zwischen Oberstenfeld und Großbottwar verübte. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer war auf der Landesstraße 1100 zwischen Oberstenfeld und Großbottwar unterwegs, als von hinten ein noch unbekannter BMW-Lenker heranfuhr. Dieser fuhr dem Motorradfahrer, bei dessen Motorrad es sich ebenfalls um eine BMW handelt, mehrfach sehr dicht auf. In Großbottwar kurz vor dem Kreisverkehr der Oberstenfelder Straße und der Hoftalstraße bewarf der Beifahrer im BMW den Motorradlenker mit einer bereits geöffeneten, aber noch gefüllten Getränkedose. Dies prallte gegen den 55-Jährigen. Als dieser im weitere Verlauf versuchte zu flüchten, blockierte der unbekannte BMW-Fahrer, an dessen PKW sich Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) befanden, auf Höhe einer Tankstelle die Straße. Der Beifahrer stieg nun aus und ging auf den Motorradfahrer zu. Der 55-Jährige konnte jedoch zügig wenden und anschließend davonfahren. Der Beifahrer dürfte zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, hat kurze, dunkle Haare, einen Vollbart und trug ein T-Shirt sowie eine Jeans.

Affalterbach: PKW auf Discounter-Parkplatz beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung, die am Samstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Winnender Straße in Affalterbach verübt wurde, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel.07144/900-0, noch Zeugen. Zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr stand ein Opel auf dem Parkplatz, der von einem noch unbekannten Täter zerkratzt wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Korntal-Münchingen: Unfall auf der L 1141 - Zeugen gesucht

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 1141 im Kreisverkehr mit der Münchinger Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verlor aus noch unbekannter Ursache vermutlich Motoröl im Kreisverkehr. Ein 20 Jahre alter Rollerfahrer, der eine 19-jährige Sozia dabei hatte, kam beim Einfahren in den Kreisverkehr ins Rutschen und kippte um. Der Roller schlitterte über den Asphalt und prallte gegen einen Fiat, dessen 48 Jahre alter Fahrer an der Eimündung zur Hauptstraße verkehrsbedingt wartete. Der 20-Jährige und die 19 Jahre alte Frau erlitten leichte Verletzungen. Die Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, das den Betriebsstoff verloren hat.

