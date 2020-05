Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Diebstahl mehrere Dachantennen

Pirmasens (ots)

Am 22.05.2020 gegen 23:40 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter zunächst die Dachantenne eines geparkten roten Hyundai in der Rudolf-Meissner Straße entwendet. Im Anschluss bewegte er sich in Richtung Schumannstraße, wo er ebenfalls die Dachantenne eines parkend abgestellten Toyota Yaris entwendete. Danach soll sich der Täter in Richtung Gluckstraße entfernt haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten, dem Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

