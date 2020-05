Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 22.05.2020 zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Rodalben zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter blauer VW T-Cross an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt und unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

