POL-DN: Unter Drogeneinfluss und mit zwei Kindern im Auto verunglückt

Linnich (ots)

Am Freitag verlor ein 31-jähriger Vater mit seinen zwei Töchtern die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 6 zwischen Gereonsweiler und Lindern zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Familienvater aus Linnich befuhr mit seinen beiden minderjährigen Töchtern im Fahrzeug die K 6 in Fahrtrichtung Gereonsweiler. Nach einem erfolgreichen Überholvorgang musste er sein Fahrzeug vor einer Linkskurve abbremsen, dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen nur leicht verletzt und konnten sich selbstständig aus den Unfallfahrzeug befreien. Die zwei Kinder saßen ohne vorschriftsmäßige Kindersitze im Fahrzeug. Eins der beiden Mädchen befand sich zudem vorne auf dem Beifahrersitz, obwohl sie nicht über notwendige Größe und Lebensalter verfügte. Während der Unfallaufnahme verhielt sich der 31-Jährige gegenüber den Einsatzkräften auffällig teilnahmslos. Ein Drogentest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Vater und Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

