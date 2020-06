Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landauer Fort - Auto auf Abwegen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landau (ots)

Scheinbar infolge Alkoholeinflusses hatte der Fahrer eines Autos den Kurvenverlauf im Bereich des Forts in Landau übersehen und war deshalb geradeaus in den angrenzenden Graben gefahren. Beim Eintreffen der Polizei wiesen sich die Fahrzeuginsassen die Fahrereigenschaft gegenseitig zu, weshalb mehrere Blutproben entnommen werden mussten. Fahrtüchtig war keiner der drei Männer (0,97, 1,32 und 1,58 Promille). Bei dem 32-jährigen mit 1,32 Promille wurde zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden, ein Schnelltest auf Drogen bei ihm verlief ebenfalls positiv. Wer weitere Hinweise auf den Fahrer des weißen Peugeot 407 mit Landauer Kennzeichen geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Landau wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell