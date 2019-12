Polizei Bochum

POL-BO: 17-jähriger Radfahrer stürzt und verbleibt im Krankenhaus

Herne (ots)

Am gestrigen Samstag (21. Dezember, 21.30 h) befuhren in Herne zwei junge Männer (19, 17) auf Fahrrädern den Gehweg der Cranger Straße in Richtung Wörthstraße.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Jüngere von Beiden, ca. 50 m östlich der Wörthstraße, mit seinem Fahrrad zu Fall. Er stürzte auf den Gehweg und verletzte sich schwer.

Der vorausgefahrene 19-Jährige hörte den Sturz, hielt an und kümmerte sich um den Verletzten. Von ihm angesprochene Passanten betätigten den Notruf.

Ein Rettungswagen führte den jungen Herner zum stationären Verbleib einem Krankenhaus zu.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise möglicher Zeugen.

