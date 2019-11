Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Junge angefahren - Polizei sucht Autofahrerin

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 7.25 Uhr, wollte ein 11-jähriger Junge aus Lippstadt mit einem Freund die Sandstraße in Lipperode überqueren. Aus Richtung Niederdedinghauser Straße kommend bemerkte er eine Autofahrerin, die in Richtung Lippestraße fuhr. Da sie ihre Geschwindigkeit verlangsamte ging er davon aus, dass sie anhalten würde und fuhr mit seinem Fahrrad weiter. Der Junge wurde von der Frontstoßstange des Wagens getroffen und prallte auf die Motorhaube, wobei er sich leicht verletzte. Die Frau erkundigte sich noch, ob es ihm gut ginge, was er bejahte. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne ihm ihre Personalien mitzuteilen. Später verspürte der 11-Jährige Schmerzen am Bein. Die Fahrerin wird als zirka 60 Jahre alt mit hellen, schulterlangen Haaren beschrieben. Sie fuhr zur Unfallzeit einen braunen Kleinwagen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell