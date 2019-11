Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ein Schwerverletzter nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Soester mit seinem Pedelec den Parkplatz der Firma Kaufland am Senator-Schwartz-Ring in Soest. Als ihm ein dunkler SUV entgegen kam stürzte der Soester aus bislang unbekannter Ursache. Zu einem direkten Zusammenstoß kam es nicht. Ein Zeuge notierte sich anschließend das Kennzeichen des am Unfall beteiligten Wagens. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich bei dem Fahrzeug um keinen SUV handelte. Die Fahrerin gab zwar zu, an dem Tag auf dem Parkplatz gewesen zu sein, jedoch in einem ganz anderen Bereich. Zurzeit kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Kennzeichen ein Ablesefehler vorlag. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet weitere Zeuge sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

