Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Dieseldiebe erwischt

Werl (ots)

Gestern konnte die Polizei in Werl drei Tatverdächtige aus Hamm im Alter von 40 bis 54 Jahren an einer Tankstelle antreffen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand tankten sie zuvor, mit einer entwendeten Tankkarte, an einer Tankstelle an der Runtestraße über 500 Liter Diesel in mehrere große Fässer, die sie auf der Ladefläche ihres Lastkraftwagens mitgeführt hatten. Um von der Videoüberwachungsanlage nicht erwischt zu werden, klebten sie die Kennzeichen ihres Transporters ab. Pech für sie, dass ein Zeuge den Vorgang direkt über die Überwachungsanlage beobachten konnte. Die Polizei konnte die drei Hammer noch vor Ort antreffen und sie mit zur Wache nach Werl nehmen. Ihr Transporter wurde sicherstellt. Nach der Personalienfeststellung konnten sie die Wache wieder verlassen. (reh)

