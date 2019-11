POL-SO: Kreis Soest - Polizei startet eigenen Instagram-Kanal

Kreispolizeibehörde Soest

Heute startet die Kreispolizeibehörde Soest mit einem eigenen Instagram-Kanal in einen weiteren Bereich der Sozialen Medien. Die Behörde ist bereits seit fünf Jahren auf Facebook und seit einigen Wochen auch auf Twitter aktiv. "Um Menschen heute zu erreichen, ist der Schritt zu den Sozialen Medien unumgänglich. Instagram soll uns dabei helfen, auch junge Menschen auf Themen der polizeilichen Arbeit hinzuweisen." so Polizeidirektor Jochen Brauneck. "Wir wollen so unsere Arbeit transparenter machen." Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreispolizeibehörde hat sich in den letzten Monaten auf Instagram vorbereitet. Neben der Timeline, in der Bilder aus dem Polizeialltag und aktuellen Geschehnissen gezeigt werden, sollen auch Storys über Einsatzgeschehen oder spezielle Ereignisse erstellt werden. In dieser Woche wird vor allem der Einsatz der Polizei rings um die Allerheiligenkirmes den Instagram-Kanal befüllen. Die Kreispolizeibehörde Soest finden Sie auf Instagram unter: Polizei_NRW_SO (lü)

