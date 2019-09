Polizei Paderborn

POL-PB: Gullideckel ausgehoben und entwendet

Paderborn (ots)

(mh) Im Paderborner Stadtgebiet ist es am vergangenen Wochenende zu zwei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr gekommen.

Am Freitag meldete sich um 22:05 Uhr ein 40-jähriger Mann bei der Polizei. Er hatte Im Quinhagen in Paderborn-Schloß Neuhaus in der Nähe des dortigen Spielplatzes festgestellt, dass die Abdeckung eines Straßenschachts fehlt.

Am Sonntag rief eine 56-jährige Autofahrerin bei der Polizei an. Sie war gegen 09.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Von-Ketteler-Straße in Elsen über einen quer im Rahmen aufgestellten Gullideckel gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

