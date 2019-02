Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Frau unsittlich angefasst - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (18. Februar) zwischen 11:00 und 11:30 Uhr in einer Parkanlage an der Ziegelhorststraße eine Spaziergängerin unsittlich am Oberkörper angefasst. Als aus einiger Entfernung ein zweiter Mann den Grapscher rief, ließ er von der Frau ab. Zwei Tage später vertraute sich die 53-Jährige der Polizei an. Gesucht wird ein circa 40 Jahre alter, etwa 1,75 Meter großer Mann mit grauen, kurzen Haaren und normaler Statur. Er trug eine Brille, eine Jeanshose, schwarze Schuhe und eine graue Jacke. Er sprach gebrochenes Deutsch. Zeugenhinweise nimmt das KK 12 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell