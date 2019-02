Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Streit eskaliert - ein Verletzter

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (20. Februar) eskalierte um 18:45 Uhr ein Streit zwischen zwei jungen Männern auf der Katharinenstraße. Die verständigten Polizisten trafen vor Ort einen Jugendlichen (16) an, der eine blutende Wunde am Bein hatte. Umherstehende Passanten hatten bereits mit der Wundversorgung begonnen. Der Verletzte erzählte, dass er sich mit einem Bekannten auf der Straße gestritten habe. Im Verlauf Auseinandersetzung soll der derzeit Flüchtige mit einem Messer auf ihn losgegangen sein. Zu den genauen Hintergründen des Streites äußerte sich der 16-Jährige nicht. Den exakten Namen des Unbekannten kannte er nicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung fahndet nach einem Mann, der zwischen 15 und 16 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß ist. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und weißen Schuhen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 0203-280-0.

