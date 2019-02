Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mann durch Knaller verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Als ein Mann (34) am Mittwoch vor einem geöffneten Küchenfenster einer Wohnung auf der Bronkhorststraße stand, warfen Unbekannte einen golfballgroßen Knaller in seine Richtung. Reflexartig fing der Duisburger diesen, der sofort in seiner Hand explodierte. Ein Karton in der Küche fing dadurch Feuer. Der Duisburger warf ihn aus dem Fenster. Durch den Vorfall zog er sich Brandverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die verständigten Polizisten haben die Ermittlungen aufgenommen und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. Das Kriminalkommissariat 11 bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei.

