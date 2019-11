Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Diebesgut konnte wieder sichergestellt werden

Lippstadt (ots)

Die Polizei in Lippstadt konnte gestern, nach einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Soesttor, das vermutliche Diebesgut, einige Elektroartikel, kurz darauf wieder auffinden. Einem Zeugen fiel gegen 16 Uhr ein Mann auf, der sich offensichtlich unberechtigt im Keller des Mehrfamilienhauses aufhielt. Als der Zeuge feststellte, dass aus einem unverschlossenen Kellerraum des Hauses mehrere Sachen entwendet wurden, informierte er die Polizei. Diese konnte einen 47-jährigen Lippstädter, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf, im Bereich der Fleischhauerstraße mit dem mutmaßlichen Diebesgut aus dem Keller antreffen. Er gab zwar zu, in dem Mehrfamilienhaus gewesen zu sein, wollte die Sachen jedoch auf dem Sperrmüll in der Nähe gefunden haben. Die zuvor entwendeten Elektroartikel konnten durch die Beamten anschließend sichergestellt werden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell