Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht nach Unfallflucht Fahrer des Oldtimers

Soest (ots)

Die Polizei sucht den zirka 20 bis 25 Jahre alten Fahrer eines Oldtimers. Das Baujahr des augenscheinlich amerikanischen Wagens wird auf 1960 geschätzt. Der Zweitürer hat ein weißes Dach und ist im unteren Bereich der Karosse braun. Bereits am 25. Oktober diesen Jahres beobachteten Zeugen, wie der Fahrer des Wagens im Bereich des Bohrweges in einer Einfahrt wenden wollte. Hierbei touchierte er eine Mauer, wodurch ein Schaden von zirka 800 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Oldtimers, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An dem Wagen befanden sich keine Kennzeichen. Die Polizei hofft nun, aufgrund der Beschreibung des Oldtimers, Hinweise auf seinen Besitzer zu erlangen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02921-91000 melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell