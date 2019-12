Polizei Bochum

POL-BO: Große Suchaktion nach Anita S. beendet - weiter keine Hinweise auf die Vermisste

Bochum/Witten (ots)

Am Ufer, im Wasser, in der Luft: Mit zahlreichen Kräften hat die Polizei den Kemnader See nach der vermissten Anita S. aus Bochum (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4474741) abgesucht. Es gibt keine neuen Hinweise auf den Verbleib der 35-Jährigen.

Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei durchkämmten den unwegsamen Uferbereich des Sees. Auch Pferde und Leichenspürhunde kamen zum Einsatz; einige Hundeführer waren für die Aktion eigens aus Schleswig-Holstein angereist. Die Technische Einsatzeinheit (TEE) stellte zudem Boote bereit, mit denen die Polizisten das Wasser absuchten und kurzfristig (teils mitsamt der Hunde) von einem Ufer zum anderen wechseln konnten. Die Beamten sprachen auch zahlreiche Passanten an. Das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) stellte außerdem eine Drohne zur Verfügung, die den Bereich aus der Luft absuchte.

Trotz der intensiven Maßnahmen gibt es weiterhin keinen Hinweis darauf, wo sich die Vermisste aufhält. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet weiter unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

