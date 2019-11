Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Auffahrunfall mit verletzter Person

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der A 6 bei Sinsheim wurde eine Person leicht verletzt. Eine 43-jährige Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem BMW auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Im Baustellenbereich in Höhe Sinsheim musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die beiden nachfolgenden Nissan- und VW-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein dahinter fahrender 21-Jähriger bemerkte die Situation offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und fuhr mit seinem Mercedes dem Nissan auf. Anschließend schob er alle drei Fahrzeuge aufeinander auf. Dabei erlitt der Beifahrer im Nissan leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bis auf den BMW mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern Länge.

