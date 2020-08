POL-LB: Unbekannter hinterlässt Ölspur im Bereich Renningen; Einbruch in Herrenberg; Diebstahl zwischen Gärtringen und Hildrizhausen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Unfall wegen Ölspur - Polizei sucht Zeugen

Mutmaßlich am Sonntag war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf der Kreisstraße 1015 in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle, die sich im Bereich Renningen-Süd befindet, verlor der Unbekannte in einem Kreisverkehr aus noch ungeklärter Ursache Öl. Ohne sich im Anschluss um die etwa 15 Meter lange Ölspur zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Weil der Stadt fort. Gegen 13:15 Uhr befand sich eine 38-jährige Motorradfahrerin im Kreisverkehr und wollte in Richtung Malmsheim/Renningen fahren. Aufgrund der Ölspur verlor die 39-jährige Frau die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und an dem Motorrad, das noch fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme musste der Fahrer eines hinzugerufenen Abschleppunternehmens die Ölspur abstreuen, um weitere Unfälle zu vermeiden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 an das Polizeirevier Leonberg.

Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Hotel-Restaurant

Am Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter in der Rigipsstraße in Herrenberg-Gültstein ein Hotel-Restaurant heim. Zunächst versuchte er ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, hebelte der Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster sowie eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Restaurant. Augenscheinlich wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet, jedoch an der Tür und an den Fenstern ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro angerichtet. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07032 2708-0 zu melden.

Gärtringen: Autoalarmanlage ging los

Nach einem Diebstahl, der am Sonntagnachmittag entlang der Kreisstraße 1045 zwischen Gärtringen-Rohrau und Hildrizhausen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz "Rohrauer Kopf" war in einem Waldgebiet zwischen 14:40 Uhr und 14:55 Uhr ein VW Passat abgestellt. In diesem Zeitraum machte sich ein bislang unbekannter Täter an dem Wagen zu schaffen und schlug die Scheibe der Beifahrertür ein. Anschließend entwendete er aus dem Pkw eine braune Handtasche mit zwei Geldbeuteln. In den Geldbörsen befanden sich unter anderem Bargeld und diverse Dokumente. Nachdem der Dieb am Fahrzeug die Alarmanlage ausgelöst hatte, suchte er mit seiner Beute letztendlich das Weite. Ein Ehepaar, das sich unweit des betroffenen Fahrzeugs aufgehalten hatte, wurde auf die Alarmanlage aufmerksam und informierte die Polizei. Anschließende Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, entgegen.

