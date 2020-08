POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung am unteren See; Böblingen: Motorrollerfahrer leicht verletzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung am Unteren See

Wegen Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen gegen zwei noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr am unteren See einen 36-Jährigen und dessen 30-jährigen Begleiter angegriffen haben sollen. Die beiden hatten dort laut Musik gehört und die Unbekannten sollen sich über die Lautstärke beschwert haben. Im Verlauf eines anschließenden Streits sollen sie dem angetrunkenen 36-Jährigen sein Handy und eine Musikbox weggenommen und seine goldene Kette vom Hals gerissen haben. Die Kette wurde jedoch im Bereich des Tatorts wieder aufgefunden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeidirektion, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Motorrollerfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich der 61-jährige Fahrer eines Motorrollers am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Schönaicher Straße zugezogen. Er war gegen 13:35 Uhr in Richtung Böblingen unterwegs und bremste an der Kreuzung mit der Straße Im Zimmerschlag an einer roten Ampel bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 57-jähriger Autofahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Motorroller auf. Der 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 57-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Test musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

