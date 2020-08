Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Taschendiebin transportiert Beute im Kinderwagen

Mönchengladbach (ots)

In einem Einkaufszentrum an der Hindenburgstraße in der Gladbacher Innenstadt hat eine 35-jährige Frau am Montagnachmittag, 10. August, gegen 15.45 Uhr mindestens zwei Frauen aus ihren Handtaschen bestohlen. Sie entwendete jeweils die Portemonnaies mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Taschendiebin soll die Beute in einem Kinderwagen deponiert haben und mit zwei weiteren Personen unterwegs gewesen sein.

Die eintreffenden Polizeibeamten brachten die 35-Jährige zur weiteren Sachverhaltsklärung und zur Überprüfung ihrer Meldeangaben zur Polizeiwache Mönchengladbach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie sie wieder. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Taschendiebstahls. (km)

