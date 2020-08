Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter flüchten ohne Beute

Mönchengladbach (ots)

An der Marktstraße in Rheydt haben Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 26. Juli, um 2 Uhr und Montag, 10. August, um 6:30 Uhr die Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus eingetreten und die Eingangstür zu einer Wohnung aufgebrochen.

Auch an der Zedernstraße in Schrievers machten sich Täter an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus sowie an einer Wohnungstür zu schaffen. Tatzeit war Montag, 8. August, zwischen 15.30 und 20.40 Uhr.

Die Täter machten in beiden Fällen offensichtlich keine Beute.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

