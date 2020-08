Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hehnerholt: Zeuge stört Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag, 10. August, gegen 6 Uhr die Polizei verständigt, da er einen Mann beobachtet hatte, der durch ein Fenster im Hinterhof in den Keller eines Mehrfamilienhaus an der Straße Hehnerholt in Holt einsteigen wollte.

Der Einbrecher hatte zuvor die Haustür aufgehebelt und war so in den Hausflur gelangt. Dort hatte er versucht, Zutritt zu zwei weiteren Räumen zu bekommen, bevor er in den Hinterhof ging.

Als die Polizeibeamten eintrafen, befand sich der Täter nicht mehr im Haus. Der Zeuge beschreibt ihn wie folgt: circa 50 bis 60 Jahre alt, dunkelblonde Haare, dunkel gekleidet, schwarzer Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

