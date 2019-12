Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vermisstensuche

Gaggenau (ots)

Seit den Nachmittagsstunden wird in Gaggenau eine ältere Frau vermisst. Sie ist mit einem Rollstuhl unterwegs und dürfte sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befinden. Eine örtliche Suchaktion wurde eingeleitet. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau bitte an das Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225/98870.

/Him

