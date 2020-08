Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alarmanlage vertreibt Dieb

Mönchengladbach (ots)

Ein junger Mann hat sich in der Nacht zu Dienstag, 11. August, um kurz nach 2 Uhr an der Wehnerstraße im Stadtteil Am Wasserturm an den Bezahlautomaten der Waschboxen einer Autowaschanlage zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei.

Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute vermutlich in Richtung Waldnieler Straße.

Eine Täterbeschreibung liegt vor: circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sportliche Statur, blonde Haare mit kurzen Locken. Er sei mit locker sitzenden Bluejeans und einem regenbogenfarbenen Pullover der Modemarke Karl Kani bekleidet gewesen.

Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

