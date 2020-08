Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Büro- und Praxisräume das Ziel von Einbrechern

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Freitag, 7. August, um 17 Uhr und Montag, 10. August, um 13 Uhr ist ein unbekannter Täter über einen Zaun geklettert und hat das Fenster zu Praxisräumen an der Straße Engelsholt in Holt eingeschlagen. Er durchsuchte die Räume. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest.

Durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster stiegen Täter in Büroräume an der Dahlener Straße am Schmölderpark ein und klauten einen Laptop. Diese Tat ereignete sich vermutlich am Montag, 10. August, zwischen 9 und 11.30 Uhr, eventuell aber auch bereits am Wochenende nach Freitag, 7. August, um 19 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell