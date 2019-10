Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstähle von Baumaschinen +++ Einbruchdiebstahl in Dötlingen+++ Diebstahl aus Kfz in Ganderkesee+++ Verkehrsunfälle in Ganderkesee und Hude+++

2 Diebstähle von Baumaschinen in Hatten

In der Zeit von Do., 10.10.19, 17.00 Uhr bis Mo. 21.10.19, 14.00 Uhr, kam es in der Gemeinde Hatten auf Baustellen zu Diebstählen von sogenannten Rüttlern. Im Honiggrasweg wurden Schlösser eines Baucontainers gewaltsam geöffnet, aus dem Container wurde der Rüttler entwendet, in der Straße Schultredde wurde das Gerät von der Baustelle entwendet. Der Schaden wird zusammen auf über 12000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise, gerade auch auf Transportfahrzeuge machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Dötlingen

Am Montag, 21.10.19 gegen 12.00 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters eines Wohnhauses am Heideweg und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Aus dem Haus wurde Bargeld, Schmuck und ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Kraftfahrzeug in Ganderkesee

Bereits in der Zeit von Fr., 11.10.19, 14.00 Uhr bis Mo., 21.10.19, 07.00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Hecktür eines am Schlattenweg abgestellten DB-Transporters gewaltsam geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurde eine Schleifmaschine entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 1 schwer Verletzten in Ganderkesee

Am Mo., 21.10.19, 07.00 Uhr, befuhr ein 24jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg mit seinem BMW die Wiggersloher Straße und wich nach eigenen Angaben einem Reh aus. Dabei kam der Pkw nach links von der Straße ab, geriet auf die Berme und überfuhr einen kleinen Straßenbaum. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf 7200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit 1 leicht Verletzten in Hude

Am Mo., 21.10.19 gegen 14.00 Uhr beabsichtigte ein 73jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem VW von einem Firmengelände auf die Hurreler Straße zu fahren. Dabei übersah er einen 15jährigen Mofafahrer aus der Gemeinde Hatten, der den dortigen Radweg befuhr. Durch die Kollision wurde der Jugendliche leicht verletzt, die Sachschäden sind nicht bekannt.

