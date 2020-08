Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Mountainbike

Anzeige gegen Bettelbetrüger

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch klauten Unbekannte ein Mountainbike an der Parkstraße. Das weiße GT Adventure Rad stand gesichert auf einem Fahrzeuggepäckträger in Höhe des dortigen Hotels. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Ein Zeuge bemerkte gestern Mittag einen verdächtigen Mann auf der Wilhelmstraße. Er ging in extrem gebückter Haltung und bettelte sehr offensiv die Leute an. Polizeibeamte fanden ihn vor dem Stern-Center sitzend. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Händler vom Markt und gab an, den 35-jährigen Rumänen noch vor einigen Stunden zwar auch mit Krücke, jedoch nicht in dieser extrem gebückten Form gesehen zu haben. Die Polizisten haben ihn wegen des Verdachts des Bettelbetruges angezeigt.

