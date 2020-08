Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg

Denzlingen: Verfolgungsfahrt von Denzlingen nach Freiburg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Freiburg / Denzlingen: Verfolgungsfahrt von Denzlingen nach Freiburg - Zeugenaufruf

Am 03.08.2020 gegen 00.30 Uhr wollte eine Polizeistreife eine Personen- und Fahrzeugkontrolle in Denzlingen durchführen. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer sollte angehalten und kontrolliert werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete dieser jedoch mit hoher Geschwindigkeit in das Denzlinger Wohngebiet Haidach und von dort weiter über die B294 in Richtung Freiburg. Die gefährliche Fahrt setzte er auch von der B294 kommend in Gundelfingen fort, wo er zunächst die Industriestraße und später die Alte Bundesstraße mit fortgesetzter überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Von Gundelfingen führte die Verfolgungsfahrt weiter ins Stadtgebiet von Freiburg auf der Mooswaldallee, wo es aufgrund der riskanten Fahrweise beinahe zu einem Unfall mit zwei weiteren Pkw kam. Um weitere gefährliche Situationen zu verhindern, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen.

Kurz darauf wurde ein verunfallter Pkw in Lehen gemeldet. Der Fahrzeugführer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ sein beschädigtes Fahrzeug zurück. Die Polizeistreife welche die Örtlichkeit umgehend überprüfte, konnte den zuvor flüchtigen Fahrzeugführer erkennen und festnehmen.

Durch den Unfall wurden sowohl ein Betonpoller, ein Verkehrszeichen als auch das hochpreisige und hochmotorisierte Fahrzeug des Mannes beschädigt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Fahrweise machen können, sowie die beiden geschädigten Fahrzeuglenker des Beinahe-Unfalls, sich unter Tel: 0761/882-3100 zu melden.

GJ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Gregor Jungblut

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Tel. 0761/882-1015



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell