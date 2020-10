Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflüchtiger beschädigt Leichtkraftrad

Pirmasens (ots)

Ein Leichtkraftrad war am Montag, zwischen 09:15 und 18:00 Uhr, vor dem Anwesen Delaware Avenue 8 abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das LKR von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Höhe des Schadens an der vorderen linken Plastikabdeckung wird auf 300 Euro geschätzt. Im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr wurde ein Paar im Alter zwischen 40 und 50 Jahre gesehen, die einen weißen VW Passat neben dem LKR geparkt hatten. Die Frau hatte rote Haare. Ob der weiße Passat für den Unfall verantwortlich ist, steht nicht fest. Möglicherweise handelt es sich aber um wichtige Zeugen. Wer im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

