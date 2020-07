Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt- Sachbeschädigung an Imbiss

Am Mittwoch, 08. Juli 2020, 05.47 Uhr, kam es in der Hauptstraße bei einem dortigen Imbiss zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter männlicher Täter riss zwei Kabel für eine Telefon- und Internetverbindung gewaltsam von einer Hauswand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 08. Juli 2020, 16.45 Uhr, kam ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Hameln mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann in Steinfeld, Diepholzer Straße, verkehrsbedingt zum Stehen. Ein dahinter befindlicher 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehden konnte seinen Pkw abbremsen und kam hinter dem Lkw zum Stehen. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Billerbeck übersah die Situation und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 43-jährigen Pkw-Fahrers auf. Der Pkw des 43-jährigen Pkw-Fahrers wurde auf den Anhänger des Lkws geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. An beiden Pkw und an dem Lkw-Anhänger entstand Schaden in Höhe von insgesamt ca. 12000. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Diepholzer Straße halbseitig gesperrt.

Goldenstedt- E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Mittwoch, 08. Juli 2020, gegen 17.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jähriger E-Scooter Fahrer in der Vechtaer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass kein Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

