Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Naziparolen, Trickdiebstahl, Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Aalen: Feuerwehreinsatz

Am Freitagmorgen rückte gegen 7 Uhr die Feuerwehr zu einer Firma in die Obere Bahnstraße aus. Dort geriet eine Abzugsanlage in Brand, wo Schweißarbeiten durchgeführt wurden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Neresheim-Elchingen: Zettel mit Naziparolen

Im Bereich einer Zufahrt zum Flugplatz in Elchingen wurden am Dienstagmorgen mehrere handgeschriebene Zettel mit Naziparolen sowie Hakenkreuzen aufgefunden, die dort verstreut herumlagen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 entgegen.

Unfallfluchten Westhausen: Auf einem Parkplatz In der Waage wurde am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr ein VW an der Stoßstange vorne links beschädigt. Aalen: Zwischen Donnerstag, 19.45 Uhr und Freitag, 9.30 Uhr wurde ein VW Golf Plus erheblich an der Front beschädigt. Der Pkw war in der Mohlstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Lauchheim: In der Hauptstraße wurde zwischen Dienstag und Donnerstag der linke Außenspiegel eines Mercedes beschädigt, wodurch geringer Sachschaden entstand. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Pkw-Aufbruch

Am Freitag wurde zwischen 2.30 Uhr und 12 Uhr in der Karl-Keßler-Straße eine Scheibe eines VW Polo eingeschlagen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen wohl nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Trickdiebstahl

Ein Trickdieb sprach am Donnerstag gegen 11.45 Uhr einen 86 Jahre alten Mann in der Hauptstraße an und wollte zwei Euro gewechselt haben. Unbemerkt entwendete der Dieb das Scheingeld des Seniors, der dies erst später zu Hause bemerkte. Der Dieb war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit fester Statur, kurzen dunklen Haaren und schicker Kleidung. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

