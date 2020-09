Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Ladendiebstahl, Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Geschäft und Imbiss

Am frühen Freitagmorgen schlugen mehrere Männer gegen 1.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Beinstraße ein und entwendeten daraus einige Shishas. Anschließend flüchteten sie in Richtung Gmünder Torplatz. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten zwei 21 und 44 Jahre alte Tatverdächtige kurze Zeit später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden fielen bereits um kurz nach Mitternacht auf, als im Bereich des ZOBs in Aalen mehrere randalierende Personen gemeldet wurden, die Flaschen warfen und gegen Schilder traten. Vor Ort konnten die beiden mit zwei weiteren Männern hinter einem Imbiss festgestellt werden und Getränkeflaschen mit sich führten. Diese stammten offensichtlich aus dem Imbiss, an dem der Rollladen hochgebogen war. Womöglich drangen sie zuvor in den Imbiss ein und nahmen die Getränke an sich. Die Ermittlungen dauern an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie später wieder auf die Straße entlassen.

Aalen-Unterkochen: Fußgänger durch Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend wurde auf dem Gemeindeverbindungsweg neben der B 19 in Richtung Aalen ein 81-jähriger Fußgänger von einem dort fahrenden Fahrradfahrer angefahren, welche ohne Licht in Richtung Oberkochen fuhr. Der Fußgänger wurde von dem Radfahrer anschließend noch ein Stück in Richtung seiner Wohnanschrift begleitet. Erst zu Hause bemerkte der Fußgänger, dass er leicht verletzt war. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall bemerkt haben bzw. den Radfahrer, sich unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Beim Befahren eines Waldweges in Verlängerung der Langertstraße stürzte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein Radfahrer alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen: Ladendiebstahl

In einem Kaufhaus in der Julius-Bausch-Straße begingen zwei Tatverdächtige am Donnerstag gegen 18.20 Uhr einen Ladendiebstahl. Sie entwendeten aus den Verkaufsregalen mehrere Parfüms und verstauten diese in ihren Hosentaschen. Anschließend passierten sie die Kassenzone ohne zu bezahlen. Vom Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen, flüchtete einer der beiden mit dem Diebesgut. Während der Anzeigenaufnahme konnte auf der Videoaufzeichnung festgestellt werden, dass der zuvor geflüchtete Tatverdächtige in das Geschäft zurückgekehrt war und weiteres Diebesgut aus dem Elektronikbereich in eine mitgeführte Tasche verstaute. Beim erneuten Passieren der Kassenzone konnte er vom Ladendetektiv letztendlich ebenfalls festgehalten werden.

Aalen: Pkw rollt gegen Pkw

Eine 66-jährige Fiat-Lenkerin stellte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Hopfenstraße ab, ohne die Handbremse betätigt zu haben. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbständig und rollte rückwärts gegen einen geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkplatzunfall

An der Einfahrt zu einem Kundenparkplatz in der Haller Straße streifte ein 76-jähriger Toyota-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr den Außenspiegel einer 17-jährigen Krad-Lenkerin, die den Parkplatz in Richtung Ausfahrt befuhr und an einer Engstelle ihr Krad bis zum Stillstand abbremste. Dadurch kippte das Krad auf die rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Bopfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Am Donnerstagvormittag streifte eine 80-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 11 Uhr beim Vorfahren einen am rechten Fahrbahnrand der Nürnberger Gasse geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 verursachte ein 50-jähriger Sattelzuglenker am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Auffahrunfall. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau war er aus Unachtsamkeit auf einen stehenden Lkw aufgefahren, der wegen eines Rückstaus angehalten hatte. 11.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Missgeschick

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in die Rheinstraße aus. Dort hatte ein Hausbesitzer Unkraut abgebrannt. Dadurch fingen versehentlich zwei etwa drei Meter hohe Thuja-Bäume Feuer.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Wertstoffhof

Auf dem Wertstoffhof in der Locher Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 16.20 Uhr parkte der etwa 40 Jahre alte Fahrer eines dunklen Pkw-Kombi rückwärts aus, ohne auf die anderen Fahrzeuge zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, stieß eine 32-jährige Audi-Fahrerin zurück, prallte dabei aber gegen den Fiat eines ebenfalls 32-Jährigen. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Weitere Hinweise auf den dunklen Kombi werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

