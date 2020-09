Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Weltkriegsgranate in Metallschrott entdeckt, Langfinger mit Bierdurst, Baugerüst entwendet, Promillefahrt, Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd- Bettringen: Weltkriegsgranate in Metallschrott

Beim Sortieren von Altmetall in einem Betrieb in der Justus-von-Liebig-Straße machten Arbeiter am Mittwoch kurz nach 16:30 Uhr eine gefährliche Entdeckung. Unter dem Metallschrott befand sich auch eine deutsche Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Die alarmierte Polizei zog Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzu. Bei der Untersuchung des rund 60 cm langen und 8 Kilogramm schweren Sprengkörpers stellten die Delaborierer fest, dass dieser noch funktionsfähig war. Um die Granate zu entschärfen wurde diese in einem Steinbruch bei Bartholomä gezielt zur Explosion gebracht. Wie die Granate in den Metallschrott geriet bzw. wer diese mit anlieferte, ist nicht bekannt.

Westhausen: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 6:00 Uhr am Donnerstag war ein 42-Jähriger mit seinem VW auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Auf Höhe des Autobahnanschlusses zur A7 ordnete sich der VW-Fahrer mit seinem PKW auf den Abbiegestreifen ein, um auf die Autobahn in Richtung Ulm aufzufahren. Beim Abbiegen zum Autobahnzubringer übersah er einen entgegenkommenden VW einer 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge die 59-Jährige leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Aalen: Langfinger mit Bierdurst

Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr konnte ein Unbekannter an einem Imbisstand auf dem Bahnhofsvorplatz den Verschlussrolladen soweit aufdrücken, dass er durch die dadurch entstandene Öffnung in das Innere des Imbisstandes greifen und zwei Flaschen Bier entwenden konnte. Der durstige Langfinger verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Rollladen.

Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 524-0.

Aalen-Unterkochen: Baugerüst samt Anhänger entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, dem 04.09.2020 und Donnerstag, den 17.09.2020, 8:45 Uhr Zutritt zu einem Gelände in der Straße Im Bühl. Hier entwendeten die Langfinger einen Anhänger der Marke Rettenmaier auf dem ein Baugerüst samt Zubehör im Wert von rund 20.000 Euro gelagert war. Zum Abtransport muss hierfür ein Fahrzeug entwendet worden sein.

Die Polizei Aalen sucht unter Telefon 07361 524-0 Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Ellwangen: Autofahrer mit über 2 Promille unterwegs

Kurz nach 0:30 Uhr am Donnerstag stellte ein auf der K3216 zwischen Beersbach und Birkenzell fahrender Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Wagen anhielten und mit dem Fahrer sprachen, bemerkten sie bei dem 50-Jährigen Atemalkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt. Er wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

