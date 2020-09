Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Im Jagstgartenweg hat am Montag ein Unbekannter zwischen 9:00 Uhr und 18:30 Uhr einen Unbekannter einen in der Tiefgarage zwischen Jagstgartenweg und Postplatz geparkten Audi A3 beim Aus- oder Einparken beschädigt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Fichtenau-Matzenbach: Brand bei Flexarbeiten

Bei Flexarbeiten an einem Autowrack entzündete sich am Mittwoch kurz nach 16:00 Uhr vermutlich aufgrund der dabei entstandenen Funken Benzin, welches sich offenbar noch in dem Auto befand. Der 33-jährige Arbeiter versuchte zunächst vergeblich selbst den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Schaden entstand durch das Feuer keiner. Der 33-jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Schrozberg: Sozius fällt von Roller

Kurz vor 18:00 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Peugeot-Roller und einem 18 Jahre alten Sozius in der Straße Herdsee von der Ringstraße kommend unterwegs. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme fiel der Sozius während der Fahrt vom Roller und verletzte sich leicht. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Fahrradfahrer fährt auf PKW auf

Gegen 15:30 Uhr am Mittwoch befuhr ein 58 Jahre alte Ford-Fahrerin die Straße In den Kistenwiesen in Fahrtrichtung Blaufelder Straße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der der hinter ihr fahrende 19-jährige Radfahrer zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der 19-Jährige fiel vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem PKW entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell