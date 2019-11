Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Auto beschädigt und abgehauen - Polizei bittet um Hinweis

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 22.11.2019, 20.30 Uhr, und Samstag, 23.11.2019, 16.00 Uhr, wurden in der Roggenstraße ein roter Ford Transit und ein blauer Mazda beschädigt. Am Ford war das linke Rücklicht beschädigt und am Mazda die Verkleidung des linken Seitenspiegels abgerissen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem/den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

