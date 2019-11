Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrerflucht nach Beschädigung von Auto - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Renault Clio stellte am Samstag, 23.11.2019, um 19.00 Uhr, ein Mann im Lindenweg ab. Als er am Sonntag, 24.11.2019, gegen 17.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine erhebliche Eindellung an der Fahrertüre. Der Sachschaden am Clio beläuft sich auf rund 5000 Euro. Vermutlich war ein unbekanntes Fahrzeug von der Rathausstraße kommend nach links in den Lindenweg eingebogen und hierbei gegen den Clio gefahren. Daher müsste die Front des Verursacherfahrzeuges beschädigt sein. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

