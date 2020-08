Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Jugendliche stürzt mit Fahrrad

Bad Bentheim (ots)

Gestern Abend gegen 19:00 Uhr stürzte eine 14-jährige Jugendliche mit ihrem Fahrrad in der Straße Am Kuckuck und verletzte sich. Das Mädchen übersah einen Gullideckel, der tiefer als der Asphalt lag. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

