Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen

Rheine - Unbekannte werfen Steine auf B70

Salzbergen / Rheine (ots)

Bereits am Montagabend ist es an der B70 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten gegen 18.30 Uhr Steine von einer Brücke in Höhe Holstener Weg geworfen. Sie trafen dabei einen in Richtung Rheine fahrenden Sattelzug. Die Windschutzscheibe des Fahrzeuges wurde beschädigt. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell