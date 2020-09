Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: Sechsjähriger Junge leicht verletzt

Ein sechsjähriger Junge befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad zusammen mit zwei Freunden die Härtsfeldstraße. Als er nach hinten schaute, fuhr er aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeug eines Lieferdienstes. Als er stürzte, zog sich der 6-Jährige leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand keiner.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Als ein 18-jähriger Fahrzeuglenker den Kreisverkehr am Berufsschulzentrum in Richtung Aalen verlassen wollte, verlangsamte er seine Geschwindigkeit, als ein Fußgänger an der Ausfahrt zur Friedrichstraße an der dortigen Querungshilfe die Fahrbahn überquerte. Der nachfolgende 24-jährige Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Verletzt wurde niemand.

Unfälle mit Radfahrern

Gschwend: Beim Linksabbiegen von Schmidbügel auf die K 3250 übersah eine 44-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwoch gegen 13.35 Uhr eine 65-jährige Pedelec-Lenkerin. Diese stürzte durch die Kollision und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Am Mittwochnachmittag kollidierte ein 36-jähriger Pkw-Lenker gegen 16 Uhr beim Einfahren von einem Firmengrundstück auf die Güglingstraße mit einem 44-jährigen Radfahrer, der auf dem Geh-/Radweg unterwegs war. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Leinzell: Motorradfahrer gestürzt

Eine 27-jährige Autofahrerin bremste am Mittwoch gegen 22.30 Uhr wegen eines Igels in der Gmünder Straße ab. Ein ihr nachfolgender Motorradfahrer musste deswegen stark bremsen und stürzte dabei von seiner Maschine. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montagabend wurde gegen 22 Uhr ein Golf in der Möhlerstraße beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell