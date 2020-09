POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Sattelzug streift parkenden PKW

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Sattelzug streift parkenden PKW

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in der Haller Straße wurde zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 07:45 Uhr, mehrere Maschinen der Marke Fley, Bosch und Holzher entwendet. Zudem wurde eine Leiter, Schleifpapier, Verlängerungskabel, eine Kabeltrommel, Malerband sowie diverses Kleinwerkzeug im Gesamtwert von etwa 6350 Euro gestohlen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rosengarten: Sattelzug streift parkenden PKW

Am Mittwoch um 08:30 Uhr befuhr ein Sattelzug die Wiesenstraße in Richtung Flurstraße. Hier streifte der LKW-Fahrer einen dort am Straßenrand geparkten PKW Mitsubishi, so dass an diesem das Seitenteil beschädigt und der Tankdeckel abgerissen wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, setzte der LKW-Fahrer, der den Unfall eventuell gar nicht bemerkte, seine Fahrt fort. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Fahrer, welcher bereits auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs war, festgestellt werden.

