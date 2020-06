Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

In der Straße Am Bahnhof beschädigten Unbekannte in der zweiten Maihälfte eine Bushaltestelle. Eine Glasscheibe wurde komplett zerstört, eine ist gesplittert. Der Sachschaden liegt bei mindestens 500 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

