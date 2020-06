Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung am Umweltzentrum.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten von Montag auf Dienstag mehrere Scheiben am Umweltzentrum in der Straße Heerser Mühle. Die Täter zerstörten die Plexiglasscheibe in der Eingangstür des Gebäudes und mehrere Glasscheiben eines Gewächshauses. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise auf mögliche Täter nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 entgegen.

