Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Pkw im Stadtgebiet kontrolliert +++ Beide Fahrer beeinflusst

Delmenhorst (ots)

Weil ein 50-Jähriger mit dem Pkw in einer auffälligen Fahrweise unterwegs war, wurde er am Dienstag, 10. Dezember 2019, gegen 23:00 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Allee durch Beamte der Polizei Delmenhorst angehalten und kontrolliert.

Zuvor konnten sie feststellen, dass deutliche Schlangenlinien gefahren wurden und der Pkw immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Des Weiteren blieb der Pkw im Bereich der Cramerstraße trotz grün zeigender Ampel vor dieser stehen und setzte seine Fahrt mit einer geringen Geschwindigkeit erst bei Gelblicht fort.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,42 Promille. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen musste der 50-Jährige aus Delmenhorst die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Hier wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen 23:40 Uhr wurde ein weiterer Pkw in der Friedrich-Ebert-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten beim 44-Jährigen Fahrer aus Delmenhorst drogentypische Auffälligkeiten fest. Vor Ort wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der eine mögliche Beeinflussung durch Kokain anzeigte.

Auch dem 44-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell