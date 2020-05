Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Friedlicher Feiertag - Polizei zieht positive Bilanz nach Vatertagseinsatz.

Lippe (ots)

Das schöne Wetter lockte heute viele Lipperinnen und Lipper ins Grüne, Vatertagstouren in großen Gruppen blieben jedoch aus. Die Polizei Lippe zieht eine positive Bilanz und kann trotz des starken Ausflugsverkehrs und häufig überfüllten Wanderparkplätzen auf einen ruhigen Einsatz zurückblicken. Die Menschen genossen den Tag friedlich in kleinen Gruppen.

Beim Wandern wie auch auf den Rädern und Motorrädern hielten sich fast alle an das Abstandsgebot. Auf dem Köterberg wurde es zwischenzeitlich etwas eng. Nach Ansprache von Polizei und Ordnungsamt verhielten sich Kradfahrerinnen und Kradfahrer aber beim Rasten an den notwendigen Abstand. Wenige Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten gefertigt werden, weil Bürger auch nach Aufforderung das Kontaktverbot nicht berücksichtigten. Am Hartigsee und an den Externsteinen wurden Platzverbote ausgesprochen, da widerrechtlich gebadet wurde. An einer Tankstelle in Lemgo gerieten zwei Männer in Streit und es kam zu einer Körperverletzung. Die Ermittlungen dazu laufen. An den Vatertag-Hotspots der vergangenen Jahre blieb es heute ruhig, Sperrungen wurden akzeptiert. Besonders erfreulich ist, dass die Jugendlichen der Aufforderung nachkamen und keine Vatertagstouren unternahmen.

Die Polizei Lippe dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten und das Verständnis für die notwendigen Maßnahmen.

