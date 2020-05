Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Wohnung eingebrochen.

Bislang Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Mittwochmorgen in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Karl-Ehlers-Straße ein. Als die Bewohner gegen 3:20 Uhr in ihre Wohnung im ersten Obergeschoß zurückkehrten, fanden sie diese in einem unaufgeräumten Zustand vor. Die Einbrecher hatten die Wohnungseingangstür aufgebrochen und Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

